Tiit Kukk ⟩ Üldplaneeringu eskiis ei ole avalikes huvides

Olemasoleva hoonestuse vahele rajatavale ühele hoonele ju detailplaneeringu kohustust ja menetlusprotsessis ühiskondliku kokkuleppe saavutamist vaja pole, kui üldplaneeringu tingimused on täidetud.

Miskipärast on segahoonestusalana määratletud ka kogu praegune Kuressaare rannaala. Rannaalale ehitamine vähendaks avalikku ruumi ja hävitaks üldist hüve pakkuvat haljastust.

Täispargitud kivikõrb

Räägitakse linnaala tihendamisest ja samal ajal elukeskkonna loomisest – linnaala tihendamise tagajärg on siiski kivikõrb täispargitud tänavatega.

"Tähelepanuta on jäetud asjaolu, et nn linnaruumi tihendamine tõstab oluliselt liikluskoormust."

Seda säilitamist suures linnaruumi tihendamise tuhinas arvatavasti ka ei taotletagi – üldplaneeringu eesmärk on ju olemasolevate ühiskondlike kokkulepete tühistamine ja nende asendamine ühetaolise ülalt-alla juriidilise malakaga.

Tiheasustusala kirjeldus on sisemises vastuolus. Ühelt poolt tahetakse suurendada haljastuse osakaalu ja vähendada kuumasaari, teiselt poolt lubatakse haljastuse liigutamist mujale tiheasustusalale. Lisaks on jäetud tähelepanuta asjaolu, et nn linnaruumi tihendamine tõstab oluliselt liikluskoormust.