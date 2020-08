Puhangu korral saadetakse viirusekandjad kohe mandrile

Kuressaare haigla juhatuse liikmed Märt Kõlli ja dr Edward Laane kinnitasid Saarte Häälele, et tegemist on pelgalt ettevaatusabinõuga. Saaremaal liigub suvisele perioodile omaselt palju rahvast ning haigla ja hooldekodu on kõige haavatavamad kohad.

Saaremaal on olukord Covid-19 viiruse suhtes pikemat aega kontrolli all: viimane positiivne koroonaproov anti 17. mail ning pärast seda on tehtud 1169 negatiivset proovi.

Külastusreeglite karmistamine tähendab seda, et haiget võib külastada kokkuleppel raviosakonnaga vaid äärmisel vajadusel, juhul kui külastajal puuduvad kõrge nakkusriski tunnused.

Täidetud peavad olema järgmised tingimused: patsient ja tema lähedased ei ole tohtinud viimase 14 päeva jooksul kokku puutuda Covid-19 haigega; patsiendil ei ole respiratoorset haigust ja palavikku üle 37,5 kraadi ning patsient või tema lähedane pole viimase 14 päeva jooksul viibinud kõrge nakkusriskiga välisriigis.

Helle Kahm FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Abivallavanem Helle Kahm ütles, et Tartus toimuvast ajendatult arutab vallavalitsus olukorda täna, annab olukorrale omapoolse hinnangu ja vajadusel teeb ka otsuseid, mis puudutab näiteks hooldekodusid.

Helle Kahm kinnitas, et Saaremaa on võimalikuks viiruse uueks levikuks paremini ette valmistatud kui kevadel ja osatakse vajadusel kiiresti reageerida. Juba mitu kuud nakatumisteta püsinud olukord Saaremaal näitab Kahmi sõnul, et saarlased ja külalised on oma tervise suhtes vastutustundlikult ja ettevaatlikult käitunud.

Valmisolekut viiruse võimalikuks levikuks kinnitasid ka Märt Kõlli ja dr Edward Laane. Esmaseks reageerimiseks on valmis isolatsioonipalat ning nüüd uuendusena saadetakse viirusekandjad kohe mandrile. Dr Laane ütles, et võib-olla tuleb hoida inimest Saaremaal maksimaalselt 48 tundi, et saada teada testi tulemus ja organiseerida transport.

Irja Lutsar. FOTO: Tairo Lutter

Viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles, et Saaremaal on olukord hea ning liiga varased piirangud võivad anda hoopis vastupidise efekti. Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar vahendas ameti seisukohta, et viirust ei peata piirangute kehtestamine, vaid ikkagi inimeste vastutustundlik käitumine.