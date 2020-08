Haigla EMO loodetakse valmis saada oktoobris

"Eks see koroona pani meile ka ikka põntsu," ütles haigla juhatuse liige Märt Kõlli, et EMO uuendamine võiks erinevatel põhjustel tõepoolest liikuda kiiremini, kui ta liigub. Tööde lõpetamise tähtaeg peaks olema 15. oktoober ning Kõlli loodab, et selleks ajaks saadakse hoone korda.