Nädalavahetus toob saarele rahvarohked kontserdid

Kuressaare kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja sõnul on kontserdipileteid veel piisavalt ja korraldajatel ei ole survet, et peaks piletimüügi kinni panema. "Aga me jälgime seda väga hoolega, et mitte mingil juhul kahe tuhande piiri ei ületaks," lausus ta.

Esinemislava on sel aastal lossi kaguküljel, seal, kus ooperipäevade ajal seisab ooperitelk. "Ruumi on piisavalt ja kõigil võimalus distantsi hoida, isegi kui kohale peaks tulema kaks tuhat inimest," rääkis Tammoja.

Desovahendid on platsil olemas, piletimüüjad kasutavad kaitsevahendeid ja ka külastajatel on võimalus kohapeal küsida maski, kui nad end niiviisi kindlamalt tunnevad.

"Õnneks on ka ala ise nii suur, et kõigil soovijail on võimalik piisavalt teistest eralduda ja samas kontserti hästi jälgida," nentis Tammoja. Ta lisas, et sündmuse turvalisele kulgemisele saavad ennekõike kaasa aidata inimesed ise ja kui on ikka vähimgi kahtlus, et tervis pole korras, siis tuleks kontserdile tulekust kindlasti loobuda.

Publik peab samas arvestama ka sellega, et istekohti lossihoovis ei ole. "See on platsikontsert, inimesed tulevad ja hüppavad terve kontserdi aja rõõmsalt kaasa," sõnas Tammoja.

Laupäeva õhtul toimub kontsert ka Sõrve külastuskeskuses, kus täiesti tasuta astub üles ansambel Terminaator. Külastuskeskuse juht Andro Roosileht nentis, et Aivar Pohlaku toetatud igasuvised tasuta kontserdid on toonud kohale sadu inimesi. Ka tänavu on erinevate kanalite kaudu elavalt huvi tuntud ja uuritud isegi, kas tegu pole naljaga.

"Ma väga loodan, et tuleb palju inimesi, aga ei usu, et Kuressaarest viiekümne kilomeetri kaugusele tuleb neid liiga palju. Samal ajal on ju ka muid üritusi ja meie piirkonnas on oma rahvastik üsna hõre. Ma siiski arvan, et Terminaatori publik selle pärast ei nuta, et Trad Attack jääb samal ajal kuulamata," rääkis ta.