ERM avab maailma suurima Muhu sukkade näituse

Näitusel on umbes 150 sukka. Pooled neist on kootud tänapäeval vanade tavade järgi; uute kõrval saab aga näha kõiki Eesti muuseumites leiduvaid vanu Muhu kirisukki.

Sukkade autorid on Facebooki grupi Kudujate Koopiaklubi liikmed, 61 vahvat naist, kes andsid kahe aasta eest lubaduse kududa jaanipäevaks ehtsad Muhu sukad. "Kui vanasti tulid Muhus naised ühte perre kokku ja veetsid hämarat aega koos kududes ning juttu puhudes, siis nüüd võtsime vardad kätte Muhus, Viljandis, Brüsselis jm-l. Kuigi erinevates paikades, kudusime siiski koos ja ajasime ka juttu, seda e-teel. Me nautisime igat hetke neist sadadest kudumistundidest," rääkis üks näituse kuraator Anu Pink .

"ERMi osalussaalis on mitmed võimsad grupid end juba tutvustanud: kogujad, suusatajad, õpilased jt. Nüüd on see ruum ägedate naiste päralt, kes hoiavad Eestis ja mitmel pool maailmas moodsal viisil alles meisterlikku oskust, Muhu värvikirevust ja ilu," sõnas ERMi näituste juht Kristjan Raba ja märkis, et näitus sobib hästi tänavusse digikultuuri teema-aastasse - hoiavad kudujad kontakti, vahetavad teadmisi-kogemusi ja surfavad kultuuripärandi andmebaasides ju just veebi vahendusel.