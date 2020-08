TS Laevade juht paneb ameti maha

„Mul on olnud suurepärane võimalus juhtida ühte Eesti riigi strateegilist ettevõtet ajal, mil reisijate ja sõidukite arvud meie parvlaevaliinidel olid rekordilised, aga ka mitmetes kriisiolukordades, näiteks koroonapandeemia ajal või perioodil, mil Rukki kanali madala meretaseme tõttu avasime ajutise liini Heltermaalt Virtsu. Heameel on tõdeda, et TS Laevad on täna tugev, edasipüüdlik ja hästi toimiv ettevõte, tänan kõiki kolleege ja partnereid usalduse ja sujuva koostöö eest,“ rääkis Jaak Kaabel.