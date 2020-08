Avalikud pakendikonteinerid: pidevalt täis, aga tühjaks ei veeta

Saaremaa vallavalitsuse andmeil on läbi aastate kõige probleemsemad kohad olnud näiteks Salme aleviku, Nasva, Muratsi, Lümanda, Suur-Randvere pakendipunktid.

Üks kodanik kurtis, et helistas ületäitunud pakendipunkti pärast ka pakendiorganisatsioonile, kuid sealt teatati, et graafikujärgne tühjendus toimub alles nädala pärast.

Sellist suhtumist ei tohiks olla

Vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel ütles, et sellist suhtumist ei tohiks olla, sest teenust ju siis selle nädala jooksul ei pakuta, vaatamata sellele, et pakendatud kaupa poest ostes oleme teenuse eest juba ette tasunud.

Tema sõnul on tänavu suvel enim probleeme olnud Eesti Pakendiringluse (EPR) ja Tootjavastutusorganisatsiooni (TVO) konteineritega. TVO puhul on teemaks olnud ka konteinerite liiga väikesed avad, millest osa on nüüdseks suuremaks tehtud.