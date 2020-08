Saarlase film Sõrvest asub Oscarit püüdma

"Süda Sõrve sääres" on poeetiline dokumentaalfilm meestest, kelle hing on täis ilu, tuld ja elujõudu, aga ka ääretut üksindust. Need mehed elasid Sõrve sääres, kus nende ainuke mängukaaslane oli ei keegi muu kui kaval viinakurat.

Eeva Mägi jaoks on filmis palju isiklikku, sest ta isapoolsed juured on Sõrves. "Film ise on kunstiline ja abstraktne – fantaasia sugemetega dokumentaalfilm, mis räägib loo viinakuradist, kes Sõrve säärt laastab. Pääsevad vaid need, kel on südames rahu," ütles ta Saarte Häälele kaks aastat tagasi enne võtete algust.

Melbourne’i rahvusvaheline filmifestival, kust nüüd oluline auhind tuli, on Mägi sõnul Austraalia üks suuremaid ja olulisemaid filmifestivale. "Minu jaoks on see väga suur ja oluline tunnustus," ütles Eeva Mägi Saarte Häälele nüüd. Oma sõnul ei osanud ta kuidagi oodata, et film võiks ka rahvusvahelisel tasandil korda minna ja puudutada inimesi väljaspool Eestit. "See annab kindlust, et kui teed asja südamest ja julged ajada oma stiili, siis sünnibki film, mis puudutab ka teisi," tähendas ta.

Oscarile kandideerimise võimalus on kahtlemata tohutu tunnustus, aga pole sugugi odav lõbu. "Oleme produtsent Liis Nimikuga endale selgeks mõelnud, et üks asi on Oscari shortlist´i (eelnominatsiooni) ja siis veel edasi nominatsiooni saamine, mis on väga keeruline," rääkis Mägi. "Ent teine asi on kasutada seda võimalust, mis meile nüüd avanes, maksimaalselt ära."

"Kui teed asja südamest ja julged ajada oma stiili, siis sünnibki film, mis puudutab ka teisi." - Eeva Mägi

Režissööri sõnul soovivad nad tõmmata oma filmile ja Eestile tähelepanu ning proovida oma nime ka Eestist väljaspool tutvustada. Praeguseks on nad jõudnud suhelda kolme erineva Oscari-kampaania tegijaga ja mõistnud, et Oscari-kampaania on ääretult kallis ning Eesti filmile pole see rahaliselt eriti taskukohane. Tavapärane kampaania maksab kuni 70 000 eurot, Eestis piirdutakse 15 000 kuni 50 000 euroga, mis teeb konkurentidega samaväärse kampaania loomise ääretult raskeks. "Seega on meie eesmärk kasutada ära neid võimalusi, mis meil hetkel on, ja anda endast parim, et teha võimalikult hea kampaania ja saada filmile tähelepanu," rääkis Mägi. "Eks paistab, kuidas läheb."

Tänavu juunis kirjutas Saarte Hääl, et Saaremaa päritolu lüürilise käekirjaga filmilavastaja Eeva Mägi jätkab ainese ammutamist kodustest paikadest. Lähedaste inimeste saatustest ainest ammutanud filmide "Lembri Uudu" ja "Süda Sõrve sääres" autor pani seekord kaamerad surisema lausa koduõuel Vilsandi paadikuuri ümbruses.

Igavikulise armastusega tegelev 15 minuti pikkune lühifilm "Kolmapäev" võeti üles juuli keskel Vilsandil. Selle peaosades on Helena Merzin-Tamm, Meelis Rämmeld ja Jörgen Liik.