Muinaslaevastikku lisandub viikingipaat Orm

"Meie valla vapil ja lipul on küll viikingilaev, kuid viikingite temaatikast leiab Saaremaal praegu üksnes Asva viikingiküla. Mere pool on puudu, kuigi me reklaamine end mererahvana," põhjendas sel aastal Kuressaare gümnaasiumi lõpetanud Sten ettevõetud paadiprojekti. Alus on otsast lõpuni kahe mehe kätetöö, pisut oli nõu ja jõuga abiks naabrimees. Sten lisas, et kui isa aitas teda ehitamisega, siis ema oli abiks projektide ja uurimustöö kirjutamisel.

Sten tõdes, et isa-poja projekt õpetas üsna mitut asja. Esiteks aja planeerimist. "Mõtled küll, et mis see ära pole, käkitegu. Aga kui pihta hakkad, siis nädalad muudkui lähevad, aga tulemust ei näe kusagil." Teiseks suhtlemine. Kuno tõdes, et kui koos on kaks inimest, siis on juba ka kaks arvamust. "See projekt õpetas, et on vaja anda viis minutit, mille jooksul kumbki teeb oma vidina ära ja siis saab asjaga edasi minna. Kõige suurem tulu ja kooliraha oligi omavahelise suhtlemise lihvimine," lausus ta.