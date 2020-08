Aste koolis oli luubi all koolilaste tervisekäitumine

Tervist edendavate koolide koorinaator Anneli Kandima rääkis, et sellisel kujul oli ühine koostöö esimest korda. “Eesmärk oli saada tuttavaks, luua ühine võrgustik, jagada muljeid, mõtteid ja kogemusi ning rääkida sellest, mida on tervise edendamise nimel siiani koolides tehtud,” rääkis Kandima. Tema sõnul on siiani iga kool rohkem omasoodu toimetanud ja nüüd on eesmärk need koolid kokku tuua.