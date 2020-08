Laimjala raamatukogus näeb Henno Käo kunstiteoseid

Viis Henno Käo kunstiteost jõudsid raamatukogusse tänu kunstniku lesele Maie Käole, kes need raamatukogule kinkis. “Lasime need ära raamida ja nüüd on nad meil seina peal üleval,” rääkis Laimjala raamatukogu juhataja Aive Sepp. Ta rõõmustas, et näituse avamisele oli tulnud pea veerandsada inimest kohapealt ja kaugemaltki. Ühes näituse avamisega tähistati ka Maie Käo samale päevale sattunud sünnipäeva.