Inimesed kartsid metsavendi, eriti aga Elmar Ilpi

Ühel 1949. a suvisel pühapäeva hommikul kogunes rajooniliidu tööstuskombinaadi rahvas Pika tänava tollase kaaluremonditöökoja juurde, et Küdema metsadesse mustikale sõita. Ema võttis ka minu marjule kaasa.

Hargnesime laiali ja igaüks leidis endale sobiva piirkonna. Kohati oli marju üsna palju ja õhtuks hakkasid nõud täis saama. Tavaliselt ma tee servast marju ei korjanud, kuid seekord sattusin just tee ääres kasvavatele ilusatele marjadele, mis pealegi olid täiesti tolmuvabad.

“Enam pole vaja karta!“

Varsti läksime ka meie teiste juurde. Paistis, et tolmumantlis mööduja oli laagripaigas peatunud ja noori naisi naerutanud. Ühel oli isegi marjaämber ümber läinud ja nüüd püüdis ta sambla seest päästa, mis päästa andis. Ema küsis, kes see mees võis olla, kuid selgus, et keegi teda ei tundnud.