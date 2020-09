Kuressaare Linnajooks jätkas traditsiooni

5-aastase Kelli-Liisa isa Ailar Kaljurand tuli koos tütrega samuti hoolimata vihmast kohale ning plikatirts sai kirja oma esimese “päris” jooksu. “Kelli-Liisale väga meeldis, ta oli tohutult rõõmus,” jagas isa lapse emotsiooni ning premeeris last Kelli-Liisa lemmikküpsistega. “Emotsioonid olid positiivsed - korraldus oli hea, kõik sujus ilusti ja meie ei kahetse osavõttu. Pealegi leian, et selliseid üritusi on vaja, et lapsi suunata ja neile sporti tutvustada. Tervise seisukohalt on see ju suurepärane alternatiiv ja loodetavasti unustatakse ära alkohol ja tubakas ning asendatakse see spordi tegemisega,” sõnas Ailar, kes lisas, et kindlasti võtavad nad jooksust osa ka järgmisel aastal.