Tori abaja ääres tuleb hoovipiknik kuni 500 inimesele

Kirjelduste kohaselt spaahotelli Meri õuealal toimuva pikniku korraldaja Angela Nairis selgitab vallale läkitatud taotluses, et tasuta üritus on mõeldud kõigile soovijatele ja eeldatavalt tuleb sinna 300–500 inimest.

Nairis nendib, et viimastel aastatel tänavapikniku korraldamise eest vastutanud Visit Saaremaa MTÜ on tänavu senisest piknikuvormist loobunud ning kuulutanud 5. septembriks välja hoovipikniku, millel kes tahab, teeb ise oma hoovis midagi.

Korraldaja kinnitusel on piknikuks plaanitud maa-ala suur ning jälgitakse loomulikult ka paigutust, et seltskonnad liiga üksteise lähedal ei oleks.

“Kui ka teised tahaksid teha samalaadset avalikku üritust, saame vastata eitavalt, kuna Saaremaa vallavolikogu 31. jaanuari 2020 määrus sätestab taotluse esitamise ajamäära,” selgitas ta. “Samuti on oluline, et Saaremaa toidufestival ning Kuressaare Sanatoorium on otsustanud hoovipikniku korraldada koostöös ja see toimub Kuressaare Sanatooriumile kuuluval maa-alal, Pargi tn 16.” Ehk sisuliselt ongi tegemist Meri hoovil toimuva piknikuga.