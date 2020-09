Vesta Suuster ostis Holostovi kompleksi käsitööpoe

Ka naabruses asuval Kauba tänaval poodi pidava Suusteri jaoks on Kohtu tänava käsitöökauplus tuttav koht, kuna ta on ise kunagi seal leti taga töötanud. Vaatamata majanduslikult ebakindlale ajale on Suuster optimistlik ja nendib, et turism oli, on ja jääb ning ükskord peab see tavaelu rütm ka taastuma.