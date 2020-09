PEAB SAAMA: Salme jõe kaldal elav Virve Oopkaup ütleb, et jõe seisukord on halb ning tulevikus tuleks vesi jalakäijate silla alt kindlasti vabalt voolama panna.

Üle kallaste tõusev jõgi, surnult ulpivad kalad ja haisev vesi – see on Salme jõe tänapäev. Kohalikud on seisukohal, et varem või hiljem peab jõevee saama vabalt voolama.