Tallinki laevaperede saarlased pole veel koondamisteadet saanud

“Praeguse seisuga ei ole me teavitanud töötukassat kavatsusest koondada laevapereliikmeid, kelle seas on palju saarlasi,” ütles Saarte Häälele Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link. Tema sõnul toimuvad praegu eelkonsultatsioonid partneritega, et leida alternatiivseid lahendusi koondamistele ning leevendada töötajatele koondamisega seotud tagajärgi. “Täpsem koondatavate arv selgub umbes kahe nädala pärast olenevalt laevaliiklusega seotud situatsioonist ja meie võimalustest tööd pakkuda,” selgitas Link.

Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik ütles, et ettevõte annab neile teada ametikohad, mitte inimesed, keda on plaanitud koondada. “Seega ei saa praegu kindlasti öelda, kes on need inimesed, kes võivad (kui koondamine tuleb) konkreetselt koondatavad olla,” sõnas Reimaa-Lepik.

“Soovitame tulla meiega nõu pidama juba enne koondamist.” - Ave Reimaa-Lepik

Praegu on koondamise tähtajaks plaanitud detsember. “Seega on kindlasti kõigil Tallinki ettevõtetes töötavatel inimestel ka veidi aega mõelda, kuidas nad plaanivad käituda – kindlasti soovitame tulla meiega nõu pidama, uurima töötamise ja ümberõppevõimalusi juba enne koondamist,” ütles Reimaa-Lepik. Meedia kaudu on Tallink öelnud, et sel nädalal tuleb töötukassale veel koondamisteateid. “Eile (kolmapäeval – toim) esitatud 400 töökohta olid enamikus hotellist,” lisas töötukassa Saaremaa osakonna juhataja.

Postimees kirjutas eile, et Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu esimehe Jüri Lemberi sõnul peaks Tallinki ümberkorraldusi arutama kolmepoolsel arupidamisel koos valitsuse ja töötukassa esindajatega. Laevaperedes plaanitud koondamised on ametiühingule teada, kuid täpseid arve ei soovinud ta öelda, kuna Tallink on börsil.