MAAILM ⟩ Valgevene riigipea ja tema naised

On üpriski sümboolne, et viimastel, kogu maailmas suurt pahameelt tekitanud presidendivalimistel olid Lukašenka peamised oponendid õrnema soo esindajad. On ju mitmed poliitikavaatlejad arvanud, et just Lukašenka suhted naistega tema valitsemise 26 aasta jooksul kirjeldavad kõige paremini Valgevene praeguse riigipea despootlikku iseloomu.