Nelja päevaga sai trahvi neli parkijat

Vallavalitsuse järelevalve peaspetsialisti Mare Auliku sõnul on 20-eurosed trahvid määratud selle eest, et mootorsõidukid olid pargitud kahetunnise ajapiiranguga parkimisaladesse parkimisaega näitamata. "Puudus parkimiskell või parkimise algust tuvastav info," selgitas Aulik. Hoiatustrahvi määr on 20 eurot.