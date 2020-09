Vald vaagib turuhoone tulevikku

Vallavalitsus tahab oma plaanide elluviimiseks teha turuhoonele juurdeehitise, tõsta katust ning lammutada siseseinad ja vahelaed. Muinsuskaitseameti menetluskomisjoni hinnangul moonutab turuhoone ümberehitamine kaitsealust maja tundmatuseni, seega ei antud selleks luba. "Ilmselgelt ei lase me mälestist moonutada sellisel kujul, et seda mälestist enam ei ole," ütles muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik Keidi Saks .

Täit ülevaadet selle kohta, mida Saaremaa vald turuhoonesse täpsemalt kavandab, pole ametnikud avalikkusele seni jaganud. Mainitud on Lääne-Eesti saarte biosfääri keskust, kuid nagu ütles valla arenduse peaspetsialist Käthe Pihlak, pole see sugugi ainuke idee. "Seal on kolm erinevat projekti, meil on ikka natukene rohkem sisu ja mõtteid kui ainult biosfääri keskus."