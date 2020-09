ERM-is on maailma suurim Muhu sukkade väljanäitus

“Muhu sukki võib pidada ka maailma kudumiskultuuri üheks kõige värvikamaks leheküljeks või tippteoseks. Need on tõesti kootud väga tihedalt, väga keeruliste mustritega, väga peenikesest lõngast. See kõik võtab väga kaua aega,” ütles üks näituse kuraatoritest Anu Pink rahvusringhäälingule.

84 sukapaari valmisid Kudujate Koopiaklubi naiste kätetööna. “84 uuest sukapaarist on siiski ainult neli koopiad ja needki peaaegu hävinud sukkade koopiad. Tegelikult on iga inimene kõiki neid vanu Muhu tavasid silmas pidades oma suka ise kokku pannud. Siin on igaühel oma lugu rääkida oma sukaga,” rääkis Pink, kes on ka Kudujate Koopiaklubi eestvedaja.