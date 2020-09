Saarlaste tuhlikoored ei pruugi varsti enam mandrile kõdunema sõita

Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et Saaremaa vallas tekib aastas toidujäätmeid suurusjärgus 1000 tonni, mille vedu mandrile pole tegelikult mõistlik.

"Totter on jäätmeid Eesti teise otsa vedada, mida pikem vedu, seda mõttetum," tõdes Holm.

AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige Ain Saaremäel ütles, et ettevõte ei ole tegelikult toidujäätmete käitlemisest reoveepuhasti juures huvitatud.

"Inimene teab, et tema kartulikoor ei sõida enam Tallinna ja selle peale ei kulutata kütust, et see mandrile vedada," sõnas Bert Holm.