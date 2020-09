EI KLAPI OMAVAHEL: Saksamaa kantsleri Angela Merkeli suhted USA presidendi Donald Trumpiga pole praegu just kiita. Samas arvatakse, et kahte liidrit võib lähiajal siiski lähendada Venemaa ja Hiina üha väljakutsuvam käitumine nii riigisiseselt kui ka rahvusvahelisel areenil.

USA vägede Saksamaalt äratoomine võtab kindlasti mitu aastat ja läheb maksma miljardeid dollareid. Washingtonis ei varja keegi, et USA valitsus on valmis minema sellistele kulutustele vaid ühel põhjusel – et karistada Angela Merkelit.