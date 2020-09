Buckinghami palee hakkas tootma kuninglikku džinni

Džinni valmistamisel kasutatakse 12 taimse päritoluga komponenti. Nende seas on näiteks sidrunaloisia, viirpuumarjad, loorberilehed ja mooruspuulehed, on öeldud heategevusorganisatsiooni The Royal Collection Trust ametlikus teates. Selle organisatsiooni peamine ülesanne on Briti monarhia varade säilitamine ja korrashoid.