Teatriblogija Danzumees tunnustab "Õitsvat merd"

Suvehooajal 22 lavastust ja tänavu kokku üle 90 teatritüki ära vaadanud blogija sättis värskes postituses Madis Kalmeti lavastatud August Mälgu "Õitsva mere" suisa esikohale. "Suveteater oma ehedaimas vormis – lageda taeva all (vedas ka ilmaga). Eesti klassika, millele tehakse au sellise imeilusa lavastuse ja mitmete väga tugevate rollidega! Nauding läbi ja lõhki," kirjutas Danzumees.

Teisele kohale sättis ta teatriühenduse Misanzen "Sõsara sõrmeluud", kolmandale Vaba Lava etenduse "Mul oli nõbu" ja neljandale Thors Productioni tüki "Vana klaver ehk Suusabaasis on tantsupidu".

Madis Kalmeti seadis blogija nelja parima lavastaja hulka, nimetades tema tööd ilusaks vana kooli lavastuseks, mis sobib nagu loodult sellesse autentsesse kohta. "Keerukad kombinatsioonid, nagu külakoori kasutamine ja selged lavastajaotsused, rikastavad tervikut ehk toimivad. Mälgu lugu on nii ausalt ja ehedalt lavastatud, et unustad hetketi, et vaatad seda... vaid pigem oled ise ka olustikus sees," märkis ta.