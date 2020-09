JUHTKIRI ⟩ Ettenähtud hinnatõus

Saaremaa piirkondade veehinna ühtlustamine ei ole Kuressaare Veevärgi suva, vaid on ühinemislepingus ette nähtud ning tuleb nüüd, esimese valimissirge lõpus, ära teha. Üks vald, üks hind. Praegustes veehindades on üsna tugevad käärid. Laimjala ja naaberkandi Pöide vahel on näiteks kuupmeetri hinnavahe umbes euro.