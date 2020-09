SUUTNUKS ELADA KA POLIITIKATA: Mart Laar leiab praegu, et kui poleks olnud poliitikat, oleks ta leidnud üsna lihtsalt ka midagi muud, milles end välja elada.

Eesti poliitika suurkuju, ajaloolane ja kirjanik, kahekordne Eesti peaminister ning aastast 1992 kõikides riigikogu koosseisudes olnud Mart Laar tõdes Kadi raadio "Kohvilaua" saates, et praegu unistab ta sellest, et abikaasa poleks sunnitud enam ta kätt hoidma ja ta saaks liikumisega täiesti ise hakkama. See oleks saavutus, mille poole pürgida.