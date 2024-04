Just nende sõnadega iseloomustasid raadio Kadi ja Saarte Hääle korraldatud kultuuri ümarlauale kogunenud Saare maakonna kultuurielu hetkeseisu.

Ümarlaual osalesid staažikas kultuuritöötaja ja Salme vallateatri juht Maire Sillavee , Kuressaare teatri juht Piret Rauk , Saare maakonna keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja Maire Rauk , Saaremaa muuseumi teadusala juht-peavarahoidja Priit Kivi , Saaremaa Kultuuri juht Tiiu Talvist , Kuressaare Kultuurivara kultuurikorraldaja Triino Lest ja Saaremaa valla abivallavanem Koit Voojärv .

Triino: Viimase aasta jooksul on Saaremaa kultuurimaastikul juhtunud oi-oi kui palju. Me oleme olnud tähelepanu keskpunktis erinevates valdkondades, meie kultuur ei ole ammu nii palju tähelepanu saanud. See “ohoh” võib olla päris õige sõna.