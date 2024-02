ULGUSAARLANE ⟩ Anu Leps käis koroona ajal Virtsu sadamas Saaremaale lehvitamas

Seda ka, aga on varemgi olnud saarlasi siin ministriametit pidamas. Päris mitmeid asju teen, näiteks osalen rahvusvahelistes töörühmades, kirjutame rahvusvahelisi koostööprojekte, mul on suhtlemist paljude teiste ministeeriumide ja riigiasutustega, kriminaalstatistika sisse vaatan. Kui seaduseloomeks on vaja teada, mida kusagil teevad teised ja kuidas tundub otstarbekas Eestis teha, tuleb meil see leida, mõjuanalüüsid teha ja kõik see kokku kirjutada. Hästi palju on inimestega suhtlemist, aga teisipidi ka palju kirjatööd – raportitesse sisendite andmist, raportite kokkukirjutamist. Koolitamistööd teen ka.