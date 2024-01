TEATRIMEHE MÄLESTUSEKS ⟩ Väino Uibo oma 80. juubelil: „Jätkuks mul oidu veel midagi teha!“

Suur juubel ei tähenda Väino Uibo jaoks suurt midagi. „See on number. Mis ma pean siis nüüd tegema?“ küsis ta. Suurt pidu ta ise korraldada ei plaani, aga lapsed vägisi tegevat. „Selleks peab Tartusse sõitma, sest siin on ralli,“ nentis ta.

Sünnipäevasoovina endale mõtles Uibo, et jätkuks tal ometi oidu veel midagi teha. „Midagi, kus poleks kopitanud haisu juures. Et see, mis ma teen, läheks veel asja ette ja kui tunnen, et seda enam pole, siis tuleb ruttu järgi jätta ja vabandada,“ arutles ta. Tore oleks, kui sellega veel aega läheks, leidis juubilar.