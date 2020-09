Veiko Õunpuu “Viimased” jõuab viimaks kinodesse

1000 kilomeetrit Helsingist ja 150 kilomeetrit polaarjoonest põhjapool asuv, eestlastele peamiselt suusakeskusena tuntud Ylläs valiti maailma esilinastuseks, sest just seal on põhjamaiseks vesterniks nimetatud film suuresti üles võetud. Lisaks tavapublikule, näitlejatele, filmigrupile ja vippidele moodustasid suure osa publikust kohalikud massistseenides osalejad, vahendas rahvusringhääling.

Õunpuu neli varasemat filmi ei ole ülearu suurt publikut ligi tõmmanud, neid on peetud veidrateks ja arusaamatuteks. Küll on neid kõrgelt hinnanud kriitikud ja nad on pälvinud auhindu festivalidel.

“Ma olen sattunud sellisesse segmenti kuidagi rumalalt, et juba a priori oodatakse, et sealt tuleb mingisugune kohutav hobuse unenägu või muud sellist,” rääkis Õunpuu telesaates “Pealtnägija”. “Intelligentsemad inimesed mõtlevad, et sellest tuleb mingi hõrk asi meie arenenud maitsemeelele. Aga noh, mind ei huvita kumbki. Mul ei ole catering’i-teenus, ma teen mingit sorti filme nii hästi, kui oskan, ja loodan, et võimalikult palju inimesi läheb neid vaatama ja armastab neid ja kannab mind kätel. Siiamaani ei ole juhtunud seda,” lisas ta.