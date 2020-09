Aia tänava ehitushange läks kaks korda lõhki

Praegu Põduste jõe äärses võsas lõppeva Aia tänava ümberehituse projekt valmis Kuressaare linnavalitsuses ligi kümme aastat tagasi. Põhiliselt on Aia tänava läbimurre mõeldud Sõrve-suunalise liikluse kesklinnast mööda suunamiseks. Ehituse alustamine on seni seisnud raha taga.

Pakkumuse esitasid OÜ RTS Infraehitus, AS YIT, AS Merko Ehitus Eesti ning ühispakkujad AS TREV-2 Grupp / OÜ Klotoid ja AS TREF Nord / OÜ Valicecar.