Vallavolinik: Valsi toetamise asemel looge uus hooldekodu

Fraktsiooni Saarlane kuuluv Mart Maastik palus vallavanem Mikk Tuisul eilsel volikogu istungil vastata, miks peab vallavalitsus jätkuvalt vajalikuks toetada Saaremaa Valssi, mis on ometi kõrgeima kohatasuga hooldekodu.

“Teised hooldekodud vallas saavad omadega hakkama,” märkis Maastik, küsides, mis põhjustab hooldekodu Saaremaa Valss süstemaatilise eelarve defitsiidi.

Vallavanema sõnul võttis vallavalitsus pärast seda, kui Saaremaa Valsilt tuli mullu taotlus hooldekodu toetada, sihtasutuse eelarve “väga pingsalt vaatluse alla”.

Peale maksma jääda ei saa

“Käesoleva aasta eelarves olnuksid kulud ja tulud tasakaalus, kui kõik voodikohad oleksid olnud täidetud,” ütles Tuisk. “Keegi aga ei arvestanud koroonaviiruse tulekuga, mille tõttu jäi kümmekond voodikohta täitmata.”

Vallavanema sõnul on hooldekodu kulusid tänavu kärbitud ning mingeid kulusid tuleb kärpida ka järgmisel aastal.

Abivallavanem Marili Niitsi sõnul saab hooldekodu tegutseda stabiilselt siis, kui sel on stabiilne juht. “Mõne aastaga on seal aga ametis olnud mitu juhti,” märkis ta.

Nõukogu väljavahetamist Niits mõistlikuks ei pidanud. “Asutuse juhtimisele tuleb kasuks see, kui sel on stabiilne nõukogu,” lausus ta. “Praegune nõukogu on tublit tööd teinud, et hooldekodu ots otsaga kokku tuleks.”

Tuisu hinnangul teeb Valsi olukorra teiste hooldekodudega võrreldes keerulisemaks ka see, et hooldekodu tegutseb kolmel korrusel ja seetõttu on seal tarvis rohkem hooldajaid.

“See aga tõesti ei ole jätkusuutlik, kui vald peab hooldekodule pidevalt peale maksma,” tõdes Mikk Tuisk.

Sihtasutusest valla asutuseks?

Hooldekodu eelarvedefitsiiti kommenteerides rõhutas vallavanem Tuisk, et Saaremaa Valss on eraldiseisev sihtasutus oma nõukogu ja raamatupidamisega. “Hooldekodu eelarve on kinnitanud nõukogu, mitte vallavalitsus,” ütles ta.

Mart Maastik leidis, et just seetõttu oleks mõistlik, et hooldekodu tegutseks valla asutusena, mitte eraldi sihtasutusena. “Juhtimine oleks läbipaistvam, samas saaks revisjonikomisjon oma tööd teha,” põhjendas ta.

“See on arutluse ja valikute koht,” vastas Tuisk Maastikule.

“Kas poleks õige tunnistada, et hooldekodu Saaremaa Valss hoone pole sobilik hooldekoduks, ja alustada uue Saaremaa Hooldekodu kavandamist?” küsis Mart Maastik vallavanemalt. Maastiku hinnangul võiks uue hooldekodu asukoht olla näiteks Kogula või Sõmera, kus sobivad hooned selleks on olemas. Endist Saaremaa Valsi hotellihoonet võiks aga tulevikus kasutada hoopis õpilaskoduna.

“Need hooned Sõmeral ja Kogulas ei jää vabaks,” ütles Mikk Tuisk. “AS Hoolekandeteenused kavatseb neid hooneid edasi kasutada, küll aga teise suunitlusega.”

Tuisu sõnul on Saaremaa Valsi hoonesse juba väga palju investeeritud. “Praegu ma uue hooldekodu ehitamiseks vallaeelarves vahendeid ei näe,” lausus ta.