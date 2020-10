Apteeker Melchior süstib Saaremaale üle saja tuhande euro

Rainer Paenurk FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saarte filmifondi projektijuht Rainer Paenurk märkis, et ajaloolise filmi võtted tulevad Saaremaale suuresti just tänu fondi eraldatud 9500-eurosele toetusele. Ta lisas, et fondile esitatud taotluste juures on kogu filmi eelarve ja ka see summa, mis tootjal on plaanis konkreetses võttepaigas kulutada. Selle põhjal otsustatakse rahaeralduse suurus.

Iga euro toob 10 tagasi

“Mõte on see, et iga toetusena väljaantud euro peaks minimaalselt tagasi tooma kolm. “Melchior” toob üle saja tuhande ehk isegi enam kui kümme. Ehk siis tegu ei ole järjekordse suurprojekti tüütu toetusega, vaid ettevõtlust edendava meetmega. Kui meil poleks filmifondi, siis suure tõenäosusega neid filmivõtteid meil poleks. Ja poleks ka sadat tuhandet, mis realiseerub läbi toitlustuse, majutuse, transpordi ja muude kohalike teenuste,” rääkis Paenurk.

Oluline on siinjuures seegi, et kulutused teevad filmiloojad praegu, toetus makstakse välja aga tagantjärele, kuludokumentide alusel. “Kui ei ole lubatud summat kulutatud, siis on meil õigus toetussummat ka vähendada,” selgitas Paenurk.

Tänu fondi loomisele on Saaremaa kui potentsiaalne võttepaik filmimaailma ökosüsteemis sees. Saaremaa on juba otsapidi ära käinud isegi Cannes’i filmifestivalil, seda tänu Eesti filmi instituudile ja Film Estoniale, kes tutvustasid meie võttepaiku ja kohalikke toetusmeetmeid. Teisipäeval külastasid Saaremaad aga USA firma Melograno Films ja North Star Film Alliance Eesti ja Läti esindajad, et tutvuda Saaremaa arhitektuuri ja loodusega.

“Teneti” tõi Eestisse juhus

“Filmi planeerides võib neile ühel hetkel meelde tulla, et siin olid kihvtid kivised rannad, ägedad majakad või karjamaad lehmadega ja siis tuleme meie neile ehk meelde. Eks see natuke õngitsemine ja õnneasi ole, aga kui mingi projekt tuleb, siis meile raha tooma, mitte ära viima, isegi kui seda toetame,” rääkis Paenurk.

Õnneliku juhusena tõi ta näiteks osaliselt Eestis filmitud Christopher Nolani filmi “Tenet”. Nimelt otsis režissöör võttepaiku Riias, kuid need tundusid talle igavad. Kiiresti püüti leida lähikonnas alternatiive. Keegi Nolani kaaskonnast tundis juhuslikult Eestist üht operaatorit ja võttis temaga ühendust. See omakorda pöördus oma produktsioonifirma võttepaigaspetsialisti poole, kes ütles, et teab mõnda kohta ja on valmis neid kohe tutvustama.

Nolan toodi Riiast Tallinna, vaadati kohad üle ja tulemus on täna kinodes. “Õnn ja juhus. Mitte see, et Nolan oleks guugeldanud ja leidnud ühed ilusad lipuvärvid,” nentis Paenurk.