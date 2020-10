Loodusemehed sarjavad Sõrve puude istutamist

Mati Martinson Sõrve linnujaamast nentis oma sotsiaalmeediapostituses, et RMK istutab loopealsed täis. Metsamees Leo Filippov märkis, et selline puude istutamine endistele talukohtadele pole kooskõlas ootustega, et vanad talukohad kasutusele võetaks ja Sõrve inimesed tagasi tuleks.