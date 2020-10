"Seis on väga hea!" kinnitas lavastaja kolmapäeva hommikul. "Tulenevalt oma soovidest kõike veel lihvida ja muuta ei ole ma mitte just väga tihti nii vara läbimängudeni jõudnud. On juhtunud, et läbimäng on alles päev enne esietendust," tunnistas ta.

Pukk kiitis lavastuse seltskonda ja märkis, et näitlejatega oli kohe kokkulepe, et naljad tuleb kaasajastada ning need mõeldakse koos välja. "Seda magusam on võit, kui need ka naljakaks osutuvad. Komöödia tegemine erineb draamast selle võrra, et draamas on hingeliigutus küll oluline, kuid sa ei tunne sellest puudust, kui sama fraasi kasvõi sajandat korda kuuled. Ühe anekdoodi peale kaks kuud paraku ei naera," tõdes ta.