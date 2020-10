Kuressaares eelistatakse kohapealset vaktsineerimist

Südameapteegist öeldi eile, et apteegist vaktsiini retseptiga osta, et oma perearsti juurde süstima minna, ei saa. Kohapeal vaktsineerida saab. Ettevõtte kodulehel oleva hinnakirja alusel lisandub vaktsiini hinnale seeläbi ligikaudu kaheksa eurot.

Südameapteegis pakub vaktsineerimisteenust Kuressaare haigla, kes on sama asja teinud juba kolm aastat. Haigla ravijuhi Edward Laane sõnul teevad nad seda, et tulla kogukonnale lähemale ning praegusel ajal haiglasse vaktsineerima minna pole mõistlik. Dr Laane sõnul ostavad nemad aga vaktsiini Südameapteegist doosi kaupa vastavalt vajadusele. Apteegi müügipoliitikat ta selgitada ei osanud. Saarte Hääl saatis kommentaaripäringu ka Südameapteegi esindajale, kuid lehe trükkimineku ajaks vastust saabunud ei olnud.

Seega jääb selgusetuks, miks ei ole lihtkodanikul võimalik vaktsiini retseptiga osta või perearstil tellida, kuid vaktsineerimisteenust osutaval ettevõttel see võimalus on.

Saarte Hääl kirjutas eile, et Saaremaal valitseb gripivaktsiini põud. Apteekidesse toodud vaktsiinid osteti kiiresti ära, ilma jäid ka perearstid. Doktor Mari Soots ütles eile, et Südameapteegist tellisid nad 400 doosi, kuid said 46.