Pöialpoisid saavad akendesse lennates hukka

Selle nädala alguses postitas Martinson pildi Sääre Paargust, mille aknad on lindude jaoks suur tõmbenumber, ja kirjutas, et lindude rändeperioodi ajal, mis algab septembri lõpus-oktoobri alguses ning kestab umbes oktoobri keskpaigani, võiksid aknad olla kaetud. “Näiteks on Keldrikohviku töötajad aknad seestpoolt ajalehtedega katnud. Kõik suured kauplused ja kaubanduskeskused, tornelamud ning isegi koolimajad võiksid üle vaadata, kas akende all on surnud linde, ning kui on, panna näiteks ajutiselt heledad kardinad ette või akendele midagi kinnitada, et linnud sinna sisse ei lendaks.”