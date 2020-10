Ametikooli õpilane graafilise disaini kutsevõistlusel kolmas

"Madli ja neljanda koha saanud Anett Tamm on mõlemad probleemilahendaja-tüüpi noored spetsialistid," rääkis ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja Maila Juns-Veldre . "Võistlus oli väga võrdne."

"Ise tunnen, et arenemisruumi on palju. Seetõttu ei oska ise alati hinnata, kui hea tegelikult oled," rääkis Madli, kes osales samal võistlusel ka eelmisel aastal. Võistlustel käib ta kogemuse ja enda arendamise pärast. See annab juurde julgust, suhtlusoskust ja erialaseid oskusi.