Saaremaa kolme päeva jooksul startis 800 osavõtjat

Viimastel aastatel päikesepaistelist ilma nautinud jooksuüritus võib sel aastal saada nii vihma kui ka nulli lähedal liikuvaid temperatuure. 47. korda toimuva jooksu peakorraldaja Tõnu Vaher märkis, et külm ilm ei tee midagi, kuid märg on ebameeldiv.

Eesti jooksuhooaja lõppakordiks peetaval Saaremaa kolme päeva jooksul läbitakse reedest pühapäevani maratonidistants. Tõnu Vaher ütles Kadi raadio "Keskpäeva" saates, et osalejate arv on üle ootuste hea. Koos lastejooksudega tuleb starti 800 jooksusõbra ringis. Vaheri sõnul oleksid korraldajad pidanud juba 500 inimese osalemist heaks tulemuseks.

Tõnu Vaher lisas, et noori on jooksmas sama palju kui tavaliselt. Kohal on ka juba aastaid osalenud lätlased, kes olid nõus Saaremaalt naastes kodus 10 päevaks karantiini jääma.