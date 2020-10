Sõrve loodusmuuseumi ehivad uued linnutopised

Muuseumi eestvedaja Mati Martinson ütles, et topiste pakkumisi on palju ja seekord võeti juurde linde. “Rebane, šaakal, ilves – nemad ootavad valmistehtuna oma järjekorda, et saaks nad siia võrdlemiseks välja panna,” lisas ta.

Uued eksponaadid on kõik Pärnumaa topisemeistri Janno Langi kätetöö. Materjal on pärit nii Sõrvest kui ka mujalt Eestist. Martinson kinnitas, et tegu on looduses hukkunud isenditega, kes topistena saavad omamoodi uue elu.