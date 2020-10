Parim raamatukoguhoidja: astusin suurtesse kingadesse

Viisteist aastat ametis olnud Helle möönab, et aeg on läinud kui linnutiivul. “Eks ma pean tegelema ka saja ühe asjaga, millele tulevad teised sada üks juurde. Muresid on igal pool, aga need tuleb ära lahendada. Ilmselt aeg on teinud oma töö ja ma oskan ennast rohkem hoida, ei võta kõike enam nii isiklikult kui esimestel aastatel. Ja rahvas on minuga ära harjunud,” räägib ta.