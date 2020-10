Sääre tehnohoone tulevik tekitab vallavolinikes küsimusi

Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juht Karin Närep ütles Saarte Häälele seevastu, et vajadusel on võimalik hoone osaliselt välja rentida. Hoone omanikuks jääb Saaremaa vald ning heakorra ja kasutamise eest hakkab vastutama Saaremaa Haldus. Teises etapis ehitatavad müügikioskid renditakse Närepi sõnul välja avaliku konkursiga.

Volinik Mart Maastik küsis Sõrve tehnohoone kohta Lümanda osavallakogu viimasel koosolekul, kuid enda sõnul ta kahe abivallavanema käest ammendavaid vastuseid ei saanud. Talle öeldi, et tegu on ühinemislepingus oleva objektiga. Maastik ütles, et kogukond tegi küll Sõrves sellise otsuse, kuid ühinemislepingu lisas olevatest objektidest on praegu veel teisigi tegemata ning seega tuleks küsida, kas see konkreetne investeering on täna vajalik.