EKSKLUSIIVNE KAUP: Linnusitamaa 95 000 euroga müügis

Linnusitamaad on sama firma müünud ka 2007. aastal. Siis küsiti selle eest 2,5 miljonit krooni ehk 160 000 eurot. Veel varem, 2005. aastal ilmus Eesti Ekspressis kuulutus, milles pakuti laidu müügiks miljoni krooniga. Tol ajal oli müüjaks Saaremaa ärimees Rein Nettan ning reklaamiti ka ehitusvõimalust. Toonase Saaremaa keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist Mari Koppel-Lepik kinnitas siis, et ehitusloa saamine on vähetõenäoline.

Libauudis uuest riigist

Vene revolutsiooni keerises kuulutasid mitmed Balti mere saared end iseseisvateks vabariikideks, nende seas ka pisike Linnusita saareke Abruka külje all, kirjutas USA mainekas ajaleht The New York Times 18. jaanuaril 1906. Ajaleht märkis tõsimeelselt, et tegemist peaks olema maailma väikseima riigiga ja seda juhtivat järjekorras juba teine president, keegi härra Janeenson.

Siiski oli tegemist libauudisega, mille sarnaseid erinevate riikide kohta läks toona lendu veelgi.

Saarte Hääl, 14. märts 2020