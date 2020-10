RAIVO HEIN ⟩ Lühike au, suur häbi, mäekõrgune raha

"Meie väikses riigis käib totaalne hävitustöö. 30 aastaga loodul on käed ja pead otsast löödud. Sotsiaalsetel normidel pole tähendust. Igaühel on võimalik sõnavabaduse sildi all suust solki välja ajada. Solvamised, halvustamised, kurjus ja kadedus on muutunud normaalsuseks," kirjutab ettevõtja Raivo Hein Äripäeva essees.