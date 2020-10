“Ma tõesti ei suuda enam,” ütleb lapsele invalifti sooviv ema

Kuressaarlane Kaja Laus elab koos oma sügava puudega 17-aastase tütrega kahekorruselise kortermaja esimesel korrusel. Selleks, et laps toast õue ja õuest tuppa saada, tuleb emal teda trepist üles ja alla tassida. Eraldi peab ta süles tarima tütre paarikümnekilost käru.

"Ma tõesti ei suuda enam," ütles Laus, kes on oma seljavaevuste pärast juba aastaid taastusravil käinud. "Mõni võib ju mõelda, et mis see siis ära ei ole – korter asub ju esimesel korrusel! Aga pean tõstma last ka toas: voodist välja, potile, pessu, riidesse panekuks, söögilaua taha ja sealt ära. Kes arvab, et see on kerge, tulgu ja proovigu ise järele!"

Majanaabrite kius

Olgugi et Astangu kutserehabilitatsiooni keskus ja Tervise Abi leidsid juba 2017. aastal koostatud hinnangus, et ainus lahendus on paigaldada Kaja korteri jaoks invalift, pole see siiani teoks saanud. Lausi sõnul on selle põhjuseks osa majanaabrite kius ja intriigid ning omavalitsuse ükskõiksus tema pere mure suhtes.

"Puudega inimesed, sealhulgas puudega lapsed olevat riigi ja kohaliku omavalitsuse erilise hoole all, aga miks ma seda ei näe?" küsis Laus. Ta kinnitas, et on omavalitsuse sotsiaalametnikelt abi otsinud aastaid, ent tulutult.

Mullu oktoobris kirjutas Saarte Hääl, et korteriühistu andis invalifti paigaldamiseks viimaks jah-sõna.

"Pärast seda on aga lifti-vastased naabrid teinud kõik endast oleneva, et plaanist asja ei saaks," ütles Laus.

Mullu sügisel, kui Saarte Hääl Kaja Lausil külas käis, teatas üks naabritest ajakirjanikule: "Kui kasvõi üks majaelanikest vastu on, ei tule siia mingit lifti!"

Tänavu veebruaris pöördus ema advokaadi poole lootuses, et ehk saab asjad kohtu kaudu kiiremini liikuma. Kohtusse pöördus Laus nende korteriomanike pärast, kes lifti paigaldamise vastu võitlevad. "Meil on 11 korteriomandit, neist on lifti paigaldamisele vastu nelja omanikud," märkis Laus.

Asjad venivad

Kohus võttis kaebuse menetlusse juunis. Lausi esindav advokaat palus Saaremaa vallavalitsuse seisukohta lifti paigaldamise osas. Augusti lõpus saadetud vastuskirjas märkis abivallavanem Marili Niits, et Lausi ja tema tütre kodumaja sisse- ja väljapääsu kohandamiseks on kaalutud kõiki võimalusi: kaldteed, trepironijat, platvormtõstukit ja invalifti.

"Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse ja Tervise Abi 2017. aastal koostatud hinnangu järgi on ainus lahendus paigaldada majaväline invalift," kirjutas Niits.

Advokaadi küsimusele, kas Saaremaa vald on valmis garanteerima kogu projekti rahastuse, vastas Niits, et vald on valmis invalifti paigaldamist rahastama suuremas osas ning selleks on võimalik kasutada riigi eraldatavat raske ja sügava puudega lastele mõeldud toetusfondi raha.

"Kuna toetusfondi suurus ning teiste fondist abi vajajate arv aastate lõikes erineb, saab täpne fondist kasutatav summa invalifti paigaldamiseks selguda siis, kui lifti projekteerimise ja paigaldamise töödega alustatakse ning projekti kogumaksumus on teada," selgitas Niits.

Tema sõnul on aga oluline arvestada, et sotsiaalhoolekande seaduse järgi on lapsel toetusfondi eraldisele õigus selle kalendriaasta lõpuni, mil ta saab 18-aastaseks.

Kaja Laus oma sõnul just seda kardabki – et asjad venivad nii kaua, kuni ta tütar täisealiseks saab – siis pole enam lootustki fondilt raha saada. "Kui asi venib, siis see võimalus kaob ja pole teada, kust siis rahastus tuleb," tähendas ta.

"Samuti eeldame, et nii mahuka kohanduse puhul, nagu seda on invalifti paigaldamine ning arvestades, et Kaja Lausile on 2014. aastal pakutud invalifti alternatiivina võimalust soetada Kuressaare linnalt kohandatud korter, tasub osa projekti kogumaksumusest Kaja Laus," kirjutas Niits advokaadile. Ta lisas, et vald kohustust tasuda invalifti kasutamisega seotud kulusid ei võta.

Lausi sõnul ei hakanud ta pakkumist omavalitsuselt korter soetada isegi kaaluma. "Ma ei ole kodutu," põhjendas ta.