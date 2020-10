NATO miinitõrjegrupp leidis Eesti vetest 20 pommi ja ühe vraki

NATO 1. alaline miinitõrjegrupp on alates 20. oktoobrist Eestis kontrollinud üle 81 ruutkilomeetri Eesti merealade merepõhja, see ala on võrdne 13 000 jalgpalliväljaku suuruse alaga. Senise töö käigus on kaardistatud ning identifitseeritud 20 meres olevat lõhkekeha sarnast objekti.