Maakonna parimad lauljad selgunud

Finaali pääses 60 solisti, kellest lavale jõudis 58. Kuressaare Kultuurivara projektijuht Ester Soe ütles, et osalejaid oli arvuliselt umbes sama palju kui eelmisel aastal, selles mõttes pole koroona võistlusele mõju avaldanud. Ta lisas, et lauluõpetajad andsid juba septembris teada, et ootavad eeloleval kevadel lauluvõistluse jätkumist tavapärasel ajal.