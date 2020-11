Antarktika 200-retkele paneb punkti raamat

Kuigi Antarktika reisist on palju räägitud ja teleseriaalgi tehtud, leiab raamatust Tiit Pruuli sõnul palju isiklikke läbielamisi, suhteid ja emotsioone. Just see pool on ka raamatu tüsedam osa. “Ma julgen kahetsusega öelda, et mul endal oli ka Marise peatükke põnevam lugeda kui enda omi,” kiitis Tiit Pruuli abikaasast pootsmanit ja kaasautorit.