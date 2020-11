Saare kultuuriehitiste kandidaadid käisid riigikogus kaalumisel

Kuressaarde plaanitavat Louis Kahni keskust tutvustasid Saaremaa abivallavanem Helle Kahm ja valla kultuurinõunik Kristel Peel. Komisjoni liikmed tundsid muu hulgas huvi, milline on projekti ettevalmistamisel olnud koostöö Eesti arhitektide liidu ja arhitektuurimuuseumiga, samuti soovitati Kahni pärandi tutvustamiseks leida võimalusi kohalikus muuseumis.

Saaremaa muuseumi visiooni esitanud projektijuht Tõnu Sepp ja muuseumi juhatuse liige Rita Valge kinnitasid, et Kahn leiab muuseumi uues ekspositsioonis kindlasti koha, kuid korraliku lahenduse eelduseks on lossi remont ja uute pindade kasutuselevõtt, mille tarbeks loodetaksegi Kultuurkapitalilt 3,5 miljonit eurot toetust saada. Valge tõdes pärast esinemist, et kultuurikomisjon võttis esitluse hästi vastu ning huvi muuseumi arendusprojekti vastu oli suur.